Nails Mentor
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Nails Mentor

Школа маникюра
Анастасии Лихачёвой

Обучись маникюру за 7 или 15 занятий и выйди на доход 80К, занимаясь любимым делом!

Практикующий топ-мастер сети @krasivaya_salon с опытом работы
7 лет

Дипломированный инструктор
с 2017 года

3 место из 600 на международном чемпионатае "Невские берега"

Прошла больше 50 курсов, чтобы собрать самую чистую и безопасную технику маникюра

Более 100 человек успешно обучились
и выпустились из моей школы
Записаться
на бесплатный открытый урок
О школе
Работы учеников
Курсы
+7 (981) 871-62-92
Зарабатывай от 80.000р в месяц
на навыке маникюра
после базового курса "Nails Mentor"
Практикующий топ-мастер сети @krasivaya_salon с опытом работы
7 лет

Дипломированный инструктор
с 2017 года

3 место из 600 на международном чемпионатае "Невские берега"

Прошла больше 50 курсов, чтобы собрать самую чистую и безопасную технику маникюра

Более 100 человек успешно обучились
и выпустились из моей школы
В моей школе комфортно
новичкам и опытным мастерам
уже 4 года
Записаться
01
Можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от школы или Тинькофф
До курса
Подбирём расписание и формат
группы утром, вечером
и в выходные (7 или 15 занятий по выбору)
Посмотреть сертификат
Посмотреть диплом
03
Гарантия трудоустройства
Поддержка после курса:
чат выпускников с обратной связью + 5 отработок на модели в салоне
После курса
Авторский сертификат
Выдается диплом гос. образца
Посмотреть свидетельство
02
Аккредитованная программа, класс
и инструктор
Все материалы и инструменты
для обучения - бесплатно
Мини-группа до 6-х человек
Во время курса
7 или 15 практических занятий на живых моделях - ты точно успеешь научиться!
23 000 ₽
45 000 ₽
Скидка до 30 марта
БАЗОВЫЙ КУРС "Nails Mentor"
ИТОГО НА КУРСЕ:
Записаться
Рассчитай свою будущую зарплату
Результат:
Избавитесь от страха в работе с клиентами, увеличите средний чек за счёт навыков ремонта
и донаращивания ногтей, оформите и наполните рабочую страничку, получите первые записи
Модуль 2
Сложные случаи в работе
- Токсичные клиенты:
психологическая стратегия сохранения энергоресурса
- Методы восстановления истонченных ногтей
IBX система
- 3 способа укрепления ногтей,
на которых плохо держится покрытие
(акриловая пудра, файбер-база, акригель)
- Ремонт и донаращивание ногтя акригелем
- Работа с налипшей кутикулой
Содержание:
- Методы восстановления истонченных ногтей IBX система
Результат:
Познакомитесь с профессией, освоите работу с инструментом на живых моделях
и усилите свои знания фишками от топ-мастера.
Составите продающее портфолио из 15 работ
Познакомитесь с профессией, освоите работу с инструментом на живых
моделях и усилите свои знания фишками от топ-мастера.
Составите продающее портфолио
из 15 работ
- 10 видов дизайна, которые сможет повторить даже новичок, не державший кисти в руке
- 2 способа глубокого покрытия "под кутикулу"
- Отработка идеального блика в выравнивании базой
- Техника безопасной обработки кутикулы без пропилов
- Разбор частых ошибок при выполнении комбинированного и аппаратного маникюра с демонстрацией на модели
- 3-ёх шаговая система дезинфекции и стерилизации инструмента
- Безопасное снятие гель-лака фрезой
- Из чего состоит рабочее место мастера с высоким чеком
Содержание:
Материалы:
- Примеры оформления рабочей шапки профиля в соц.сетях

- Чек-лист: продающее фото маникюра
- Конспект всего модуля
Материалы:
- Обзор лучших баз, цветов, топов, оборудования
- Схемы снятия и выравнивания ногтевой пластины
- Учебное пособие "Болезни ногтей и кожи рук"
- Конспект всего модуля
Диплом гос. образца
5 бесплатных практик в салоне и помощь в трудоустройстве после курса

7 занятий по 6 часов с практикой на моделях, после которых вы сможете всё, что нужно для работы
Лучшую ученицу, набравшую максимальное количество баллов, ждёт подарок -
стартовый набор для покрытия
В подарок уроки:
как "вкусно" фотографировать свои работы!
Скидка на приобретение
расширенного онлайн курса по дизайнам
Модуль 1
Погружение в профессию и первая практика
Погружение в профессию
и первая практика
РАБОТЫ МОИХ УЧЕНИКОВ
Делаю из хороших людей хороших мастеров!
ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВ
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Свяжитесь со мной
и приходите на бесплатный открытый урок
Мой номер
+7 (981) 871-62-92
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Адрес
Санкт-Петербург, Апраксин переулок, 4 (угловой дом со шпилем)
Часы работы
Ежедневно с 10:00 до 21:00