Насть, я хочу выразить тебе огромную благодарность, за то, чему ты меня научила!!!



Школу Анастасии Лихачевой мне порекомендовали мои знакомые. Я долго думала, смогу ли я справиться? Ведь я даже аппарат в руках не могла держать от неуверенности в себе. Но!! Уже после первого занятия, я поняла, насколько всё возможно, потому что Настя не отходила от меня, всё объясняла поэтапно и главное с терпением и с улыбкой,что тоже давало мотивацию. Настя всегда понимала ситуацию, когда не могла прийти, ни одно занятие не пропадало,она спокойно записывала на другой, удобный для меня день.



После курса я сразу начала работать, и я чувствую и вижу, что у меня все получается, благодаря тем знаниям, которые мне дала Настя. Я очень рада, что с первого раза, я попала именно в эту школу маникюра!!! Ну и конечно же, самое главное в любой школе, это учитель, Настя - ты мастер своего дела!!! Даже модели, которые к нам приходили на маникюр, слушали Настю с восторгом и интересном, она настолько всё грамотно и четко рассказывала и показывала, что время тоже незаметно проходило. Девочки, кто всё ещё думает, куда пойти учиться, можете смело записаться в школу маникюра Анастасии Лихачевой. Поверьте, не пожалеете!!!



Спасибо ещё раз, Насть, тебе за мой успех! Всегда улыбайся, дорогая, твоя прекрасная улыбка даёт энергию твоим ученикам❤️🙏